Donate una stazione radio e una torre faro alla Protezione Civile di Lugo

Manageritalia Emilia-Romagna ha consegnato lunedì, negli spazi della Rocca Estense di Lugo alla presenza della sindaca Elena Zannoni, una moderna stazione radio e una nuova torre faro per le emergenze. Due importanti impianti per la gestione delle emergenze del territorio che andranno a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: donate - stazione

Un’operazione congiunta dei Carabinieri dell’Aliquota Operativa e della Stazione di Porto Garibaldi ha portato alla scoperta di una vasta refurtiva e alla denuncia di cinque persone, membri di una famiglia residente nel Copparese, per il reato di ricettazione - facebook.com Vai su Facebook

Donate una stazione radio e una torre faro alla Protezione Civile di Lugo.

Stazione radio e torre faro per la protezione civile - Sono stati consegnati ieri negli spazi della Rocca Estense di Lugo alla presenza della sindaca da Manageritalia Emilia- Lo riporta msn.com

Manageritalia Emilia Romagna ha donato una stazione radio e una torre faro alla Protezione Civile di Lugo foto - E’ senza sosta l’attenzione, la solidarietà e l’impegno di Manageritalia Emilia- Riporta ravennanotizie.it