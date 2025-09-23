Donate una stazione radio e una torre faro alla Protezione Civile di Lugo

Manageritalia Emilia-Romagna ha consegnato lunedì, negli spazi della Rocca Estense di Lugo alla presenza della sindaca Elena Zannoni, una moderna stazione radio e una nuova torre faro per le emergenze. Due importanti impianti per la gestione delle emergenze del territorio che andranno a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

