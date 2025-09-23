Donata un’auto ai volontari dell’Auser
A conclusione del progetto " Solidarietà in movimento " è stata donata un’auto ai volontari dell’ Auser. "Ringrazio tutte le aziende che hanno sostenuto questo importante progetto: ancora una volta la comunità bareggese ha dimostrato di avere un grande cuore" ha commentato il sindaco Linda Colombo nel corso della breve cerimonia. Auser, come ha sottolineato la presidente Giusy Galetti, svolge il servizio di trasporto delle persone anziane, disabili, sole o comunque con problemi di mobilità in tutto il territorio. L’automezzo verrà quindi utilizzato principalmente per accompagnamenti presso strutture sanitarie per visite specialistiche ed esami ma anche per terapie e comunque a sostegno di tutte le persone sole o che hanno particolari problemi legati alla mobilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
