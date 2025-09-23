Donata al Cal di Cesenatico una nuova sonda ecografica per migliorare la qualità della dialisi

Un importante passo avanti nella qualità delle cure per i pazienti in emodialisi arriva grazie all’introduzione della nuova sonda ecografica Q7 Pocket Ultrasound System, donata da un gruppo di associazioni di volontariato, club service e pazienti, al Centro assistenza limitata (Cal) di Cesenatico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: donata - cesenatico

La struttura operativa per il soccorso è stata donata dall’amministrazione comunale. Ieri la cerimonia - facebook.com Vai su Facebook

Donata al Cal di Cesenatico una nuova sonda ecografica per migliorare la qualità della dialisi.

Nuova scuola per Cesenatico e 180 alunni, investiti 7 milioni - A Cesenatico la nuova scuola di viale Torino è finalmente realtà e dopo l'inaugurazione di questa mattina, lunedì 5 maggio suonerà la prima campanella con 8 classi e 140 alunni che potranno entrare in ... Da ansa.it