Donald Trump | L' America è il Paese più forte del mondo Ho fatto cessare sette guerre dall' Onu mai una mano

Grande attesa per l'intervento di Donald Trump all'Assemblea dell'Onu. Il tycoon, accompagnato dalla moglie Melania, è arrivato al Palazzo di Vetro di New York, dove sta tenendo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Donald Trump: «L'America è il Paese più forte del mondo. Ho fatto cessare sette guerre, dall'Onu mai una mano»

Trump all'Onu, 'con me è l'eta dell'oro dell'America' - "Ho lasciato un'era di calma e stabilità" al termine del primo mandato, che ha poi lasciato spazio a una delle "grandi crisi dei nostri tempi", con una "serie di disastri". Lo riporta ansa.it