Donald Trump | L' America è il Paese più forte del mondo Ho fatto cessare sette guerre dall' Onu mai una mano

Leggo.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande attesa per l'intervento di Donald Trump all'Assemblea dell'Onu. Il tycoon, accompagnato dalla moglie Melania, è arrivato al Palazzo di Vetro di New York, dove sta tenendo. 🔗 Leggi su Leggo.it

donald trump l america 232 il paese pi249 forte del mondo ho fatto cessare sette guerre dall onu mai una mano

© Leggo.it - Donald Trump: «L'America è il Paese più forte del mondo. Ho fatto cessare sette guerre, dall'Onu mai una mano»

In questa notizia si parla di: donald - trump

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein

Acciaio Usa, le associazioni scrivono a Trump; Dazi, Casa bianca e Commissione Ue già litigano dopo l'accordo Trump-von der Leyen: i testi sono diversi; Dazi, ultime notizie. Trump esclude gli smartphone dai dazi reciproci, su «auto, acciaio, farma e chip ci saranno tariffe specifiche.

donald trump america 232Donald Trump: «L'America &#232; il Paese più forte del mondo. Ho fatto cessare sette guerre, dall'Onu mai una mano» - Il tycoon, accompagnato dalla moglie Melania, è arrivato al Palazzo di Vetro di New York, dove sta ... msn.com scrive

donald trump america 232Trump all'Onu, 'con me &#232; l'eta dell'oro dell'America' - "Ho lasciato un'era di calma e stabilità" al termine del primo mandato, che ha poi lasciato spazio a una delle "grandi crisi dei nostri tempi", con una "serie di disastri". Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump America 232