Donald Trump firma il decreto | Ora Antifa è un’organizzazione terroristica

Open.online | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha ufficialmente firmato il decreto per designare Antifa come organizzazione terroristica. «Antifa è un’organizzazione militarista e anarchica che chiede esplicitamente il rovesciamento del governo degli Stati Uniti, delle forze dell’ordine e del nostro sistema legale», si legge in una nota della Casa Bianca. Perché « recluta, addestra e radicalizza giovani americani per impegnarsi in questa violenza e repressione dell’attività politica». E impiega «mezzi e meccanismi elaborati per nascondere l’identità dei suoi agenti », i suoi finanziamenti e le sue operazioni. Da qui la definizione di «organizzazione terroristica interna». 🔗 Leggi su Open.online

