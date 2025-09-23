Donald Trump all’ONU | Ho fermato sette guerre in sette mesi! ma è vero o no?

23 set 2025

E così, alla fine arrivò il giorno di Donald Trump che in questo momento sta parlando all’80.ma Assemblea generale dell’ONU. Un passaggio del suo discorso sta facendo molto discutere (tra gli altri, ovviamente), quello in cui ha detto di “ aver messo fine a sette guerre in sette mesi “. “ Nessun presidente o primo ministro e per quel che conta, nessun Paese, si è neanche avvicinato a qualcosa di simile “. Proviamo allora a capire quali sarebbero questi sette conflitti. Secondo un’analisi di Axios, risalente allo scorso agosto, Trump avrebbe effettivamente supervisionato accordi, alcuni temporanei o parziali, in almeno sei guerre, includendo il suo primo mandato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

