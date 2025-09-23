“Donald, liberami la strada.”. Manuel Macron che scende dalla sua auto e si attacca al cellulare sollecitando Trump è il siparietto immortalato in un video che sta facendo il giro del web. Nella breve clip si vede il presidente francese, appena uscito dall’Assemblea Onu, scendere dalla sua auto e parlare con un agente di polizia. Pochi secondi dopo contatta telefonicamente Trump e gli chiede scherzosamente di liberare la strada. Il siparietto è diventato subito virale sui social. Macron “appiedato”. Cos’è successo? Immaginiamo cos’abbia provato il numero uno dell’Eliseo quando la polizia ha fermato il suo corteo di auto per permettere il passaggio del presidente Usa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Donald, mi liberi la strada?”: la disavventura di Macron fermato dalla polizia fa il giro del web (video)