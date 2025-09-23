Dona un libro regala un sorriso riparte la campagna bookcrossing a Capodrise
Tempo di lettura: 2 minuti "Dona un libro, regala un sorriso". Riparte la campagna per sostenere il bookcrossing a Capodrise. Le Cassette dei libri sono diventate un modo popolare e diffuso per lo scambio di libri in tutto il mondo. In città, l'iniziativa ha preso vita grazie al Comitato San Donato, con il sostegno del parroco Don Giuseppe Di Bernardo. Quasi tre anni fa, è stata inaugurata la prima casetta, in piazza San Donato, vicino ai ruderi della chiesetta, donata dal Centro studi "De Gasperi", presieduto da Salvatore Liquori. "Non è sempre facile", confessano i volontari. La casetta è stata vandalizzata più volte, con vetri rotti, libri lasciati a terra, danneggiati o rubati.
