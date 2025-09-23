Don Matteo le prime foto dal set | a portare scompiglio arriva la famosa conduttrice tv

News tv. “Riprese iniziate”. – A Spoleto e nei dintorni le telecamere si sono riaccese. La quindicesima stagione di Don Matteo è ufficialmente in lavorazione e i fan, già in fermento, hanno iniziato a sbirciare le prime immagini dal set. I volti più amati della serie non mancano all’appello: Raoul Bova torna nei panni di don Massimo, mentre al suo fianco restano colonne storiche come Nino Frassica (il maresciallo Cecchini) e Nathalie Guetta (Natalina). Ma accanto ai protagonisti consolidati, non mancano le sorprese. 🔗 Leggi su Tvzap.it

don matteo le prime foto dal set a portare scompiglio arriva la famosa conduttrice tv

© Tvzap.it - “Don Matteo”, le prime foto dal set: a portare “scompiglio” arriva la famosa conduttrice tv

