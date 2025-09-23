Don Mariusz nuovo parroco della chiesa di Castelnuovo d’Elsa

Don Mariusz Dziura è il nuovo parroco della chiesa di Santa Maria Assunta di Castelnuovo d’Elsa. Un arrivo che era stato già ufficializzato dalla Diocesi di Volterra sul finire dello scorso maggio, quando erano stati resi noti gli avvicendamenti nella cura pastorale delle varie parrocchie diocesane. E che in questo caso, per quel che riguarda il territorio di Castello, si è concretizzato domenica scorsa quando il nuovo sacerdote è arrivato a Castelnuovo. Con lui c’era il vescovo di Volterra, monsignor Roberto Campiotti. A riceverlo al suo arrivo, rappresentando idealmente la comunità castellana e l’amministrazione comunale, c’era la sindaca Francesca Giannì, la quale ha accolto il nuovo arrivato e ringraziato il predecessore don Valentino Cheli (che oltre all’incarico di parroco di Santa Maria della Marca a Castelfiorentino è stato nominato anche parroco di Santa Maria a Lungotuono a Dogana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

