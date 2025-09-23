Domenica alle 17.15 Il Pescara rigenerato in arrivo al Braglia
Quando si sottolinea che in Serie B non esiste alcuna partita scontata e dal pronostico semplice, si dice una grande verità. Tant’è che il Modena si ritroverà al Braglia un Pescara letteralmente sbocciato grazie al 4-0 all’Empoli (foto). Di punto in bianco l’incrocio di domenica alle 17.15 assume i contorni di una trappola. I canarini riprenderanno ad allenarsi oggi con la sicurezza e le belle certezze che anche Mantova ha lasciato in dote. Saranno giorni di valutazione per Adorni, costretto al forfait al ’Martelli’, per un problema muscolare accusato in rifinitura, e non è detto che riesca a recuperare per domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
