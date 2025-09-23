Domani il trapianto di midollo a Bologna per Achille Polonara

Bolognatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di mercoledì 24 settembre il giocatore di pallacanestro Achille Polonara si sottoporrà a un trapianto di midollo al policlinico Sant’Orsola. Al cestista ex Virtus Bologna, infatti, è stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide, la stessa malattia che aveva colpito l’ex. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

