Domani il trapianto di midollo a Bologna per Achille Polonara
Nella giornata di mercoledì 24 settembre il giocatore di pallacanestro Achille Polonara si sottoporrà a un trapianto di midollo al policlinico Sant’Orsola. Al cestista ex Virtus Bologna, infatti, è stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide, la stessa malattia che aveva colpito l’ex. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
PREGHIERE PER POLONARA, DOMANI IL TRAPIANTO Domani è il giorno: dopo la chemioterapia affrontata, Achille Polonara si sottoporrà a trapianto di midollo per combattere una forma acuta di leucemia mieloide. Preghiere per lui e per la sua famiglia
Polonara pronto per il trapianto al Sant'Orsola: quando sarà l'intervento contro la leucemia - "Non vedo l'ora di affrontare questo intervento: prima si inizia, prima si finisce".
Polonara pronto per il trapianto: "Grazie per l'amore e per il supporto. Ci vediamo in campo" - L'operazione mercoledì 24 al Sant'Orsola di Bologna.