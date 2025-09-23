Domani 24 settembre il bacio rubato di Marte alla falce di Luna | a che ora vederlo

Fanpage.it | 23 set 2025

Il 24 settembre il cielo sarà impreziosito da una bellissima congiunzione astrale tra il falcetto di Luna crescente e il "Pianeta Rosso" Marte. I due oggetti duetteranno dopo il tramonto nel cielo occidentale, ma osservarli non sarà semplice. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul fenomeno astronomico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

