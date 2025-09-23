Domani 24 settembre il bacio rubato di Marte alla falce di Luna | a che ora vederlo
Il 24 settembre il cielo sarà impreziosito da una bellissima congiunzione astrale tra il falcetto di Luna crescente e il "Pianeta Rosso" Marte. I due oggetti duetteranno dopo il tramonto nel cielo occidentale, ma osservarli non sarà semplice. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul fenomeno astronomico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: domani - settembre
Paolo Fox Oroscopo di domani, Lunedì 1° Settembre 2025
Paolo Fox Oroscopo di domani, Venerdì 5 Settembre 2025
Paolo Fox Oroscopo di domani, Giovedì 18 Settembre 2025
21^ FIERA DI SETTEMBRE - GLI APPUNTAMENTI DEL 23/09 Domani l’ultimo appuntamento in programma per l’edizione 2025 della Fiera di Settembre 23 SETTEMBRE 18:30, Sala Consiliare - Presentazione del libro “La storia della Chiesa di Cadelbosco - facebook.com Vai su Facebook
Tra domani venerdì 19 settembre e sabato 20 settembre ci sarà "il picco" di caldo di questa risalita anticiclonica che ci sta interessando da qualche giorno. Avremo punte di 30-31 °C ma come potete notare dalla mappa il tasso di umidità diurno sarà decisame - X Vai su X
Domani 24 settembre il bacio rubato di Marte alla falce di Luna: a che ora vederlo; Bacio Luna-Marte visibile a occhio nudo: ecco quando vedere lo spettacolo celeste; Gran finale di settembre, torna il “bacio” Luna-Marte, non manchiamo!.
Domani 24 settembre il bacio rubato di Marte alla falce di Luna: a che ora vederlo - Il 24 settembre il cielo sarà impreziosito da una bellissima congiunzione astrale tra il falcetto di Luna crescente e il "Pianeta Rosso" Marte ... Si legge su fanpage.it
Bacio Luna-Marte visibile a occhio nudo: quando vedere lo spettacolo celeste - Marte non è un evento rarissimo, ma pur sempre capace di incantare migliaia di skywatcher. Lo riporta meteo.it