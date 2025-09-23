A Bruxelles le chiamano interviste, ma sembrano comunicati stampa. Ursula von der Leyen ha concesso un’“esclusiva” al cartello giornalistico Lena, l’alleanza dei grandi quotidiani europei. Peccato che non ci sia stato alcun confronto diretto: nessuna domanda dal vivo, nessuna replica incalzante. Solo un copione confezionato con domande inviate via e-mail e risposte riscritte dalla macchina comunicativa del Berlaymont, lucidate a dovere prima di essere recapitate alle redazioni. Von der Leyen si prende beffa della stampa. Il risultato è stato prevedibile: un testo levigato, privo di sbavature e di quella spontaneità che nasce dal dialogo reale con il giornalista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Domande vietate a Bruxelles: von der Leyen scappa dal confronto con la stampa. E alle critiche sbotta: “Datemi tregua”