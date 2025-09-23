Dogana d' acqua Istituto di protezione e ricerca ambientale | visite gratuite il 26 settembre

Venerdì 26 settembre torna la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori con l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. A Livorno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it