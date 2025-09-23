Dog Relais il resort per cani a Roma con spa toelettatura e trattamenti benessere

Se avete un amico a quattro zampe sapete tutte le difficoltà che ci sono ogni volta che bisogna organizzare un viaggio: quando si parte diventa tutta una gimcana tra dog sitter, pensioni e sensi di colpa. Anche a Roma, però, siamo riusciti a vedere finalmente una novità che sembra quasi uscita da una commedia americana, dato che a due passi dalle piste dell’aeroporto di Fiumicino è arrivato un resort dedicato esclusivamente ai nostri amici cagnolini. Tra camere private, spa e trattamenti rilassanti, è arrivato il Dog Relais, un vero e proprio paradiso canino! Leggi anche: — Aeroporto di Fiumicino, sai perché è intitolato a Leonardo da Vinci? Dog Relais a Roma: un hotel a cinque stelle per i nostri cani. 🔗 Leggi su Funweek.it