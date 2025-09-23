Dog Relais il resort per cani a Roma con spa toelettatura e trattamenti benessere
Se avete un amico a quattro zampe sapete tutte le difficoltà che ci sono ogni volta che bisogna organizzare un viaggio: quando si parte diventa tutta una gimcana tra dog sitter, pensioni e sensi di colpa. Anche a Roma, però, siamo riusciti a vedere finalmente una novità che sembra quasi uscita da una commedia americana, dato che a due passi dalle piste dell’aeroporto di Fiumicino è arrivato un resort dedicato esclusivamente ai nostri amici cagnolini. Tra camere private, spa e trattamenti rilassanti, è arrivato il Dog Relais, un vero e proprio paradiso canino! Leggi anche: — Aeroporto di Fiumicino, sai perché è intitolato a Leonardo da Vinci? Dog Relais a Roma: un hotel a cinque stelle per i nostri cani. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: relais - resort
La Meridiana Relais & Chateaux - Hotel & Golf Resort in Italian Riviera - facebook.com Vai su Facebook
In aeroporto arriva l'hotel per cani super lusso: a Fiumicino apre Dog Relais; Dog Relais a Fiumicino: le novità; Spa, aromaterapia e filodiffusione: arriva a Fiumicino il primo hotel di lusso per cani. Ecco quanto costa.
Hotel super lusso, con zone di confort e relax: non è per voi! Apre all’aeroporto il primo hotel per cani - In aeroporto il primo hotel per cani: ecco come funziona, quanto costa e come si fa per far soggiornare il nostro pet. Lo riporta cinezapping.com
Fiumicino, il Dog Relais che accoglie i cani in aeroporto - 500 metri quadrati interamente dedicata all’ospitalità e al benessere dei cani: è il Dog Relais – Airport Resort & Daycare, la nuova struttura realizzata da Aeroporti di Roma all’interno ... Da corriere.it