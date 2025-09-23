Tempo di lettura: < 1 minuto Dalle prime ore di questa mattina i militari del Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Avellino, guidati dal comandante Leonardo Erre, sono impegnati in un’attività di acquisizione di atti e documenti negli uffici della Provincia di Avellino. L’operazione è iniziata intorno alle 7: gli agenti, in divisa e in borghese, hanno fatto accesso agli uffici situati al piano terra e al terzo piano della sede di piazza Libertà. Secondo le prime indiscrezioni, l’attenzione delle Fiamme Gialle sarebbe rivolta alla documentazione relativa alle attività amministrative del settore tecnico e dei lavori pubblici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Documenti e atti nel mirino delle Fiamme Gialle: blitz in Provincia