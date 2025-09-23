Docenti in Svizzera come in Italia la rivolta degli insegnanti Burocrazia soffocante e stipendi da fame | Dietro le 18 ore settimanali si nasconde il doppio del lavoro non pagato

Quattordici mila euro di lavoro gratuito all'anno. È questa la cifra shock che emerge dall'analisi delle condizioni lavorative degli insegnanti italiani, mentre dal Canton Ticino arriva un grido d'allarme altrettanto preoccupante: il 69% dei docenti non riceve alcun back sul proprio operato. Due numeri che raccontano la stessa storia di sfruttamento professionale e abbandono istituzionale, divisa solo da un confine geografico ma unita da una crisi sistemica che attraversa le Alpi senza passaporto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Docenti in Svizzera come in Italia, la rivolta degli insegnanti. Burocrazia soffocante e stipendi da fame: Dietro le 18 ore settimanali si nasconde il doppio del lavoro non pagato; Il Plenum docenti della Media di Viganello è con il popolo palestinese; Fermo, con l’istituto Montani la chimica è più green: in un libro gli studi sui rischi dell’estrazione dei metalli.

