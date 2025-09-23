Docenti di sostegno 2025 26 | conferme revoche e rettifiche nei bollettini provinciali Elenchi
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso gli elenchi dei docenti confermati su posto di sostegno per l’anno scolastico 202526 (DM n. 32 del 26 febbraio 2025) e i bollettini provinciali delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, attribuite da GaE e GPS. Docenti di sostegno: conferme e requisiti Possono accedere . Docenti di sostegno 202526: conferme, revoche e rettifiche nei bollettini provinciali Elenchi .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
