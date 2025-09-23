Dobbiamo prepararci alla guerra L’Ue lancia l’allarme caos nei cieli d’Europa

Una tensione silenziosa cresce sopra le nostre teste, ma pochi ne parlano davvero. Dietro i viaggi tranquilli e le partenze all’alba, si nasconde un gioco di potere che potrebbe cambiare il nostro modo di vedere il cielo. Cosa sta succedendo davvero nei cieli d’Europa? Qualcosa di invisibile, ma potentissimo, sta mettendo in allarme chi di sicurezza se ne intende davvero. Le parole di Andrius Kubilius, commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, hanno scosso l’ambiente: nell’aria soffia un vento di preoccupazione sempre più forte. In una recente intervista, Kubilius ha acceso i riflettori su una minaccia che cresce giorno dopo giorno, chiedendo all’Unione Europea una risposta decisa e senza esitazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it