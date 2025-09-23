Djokovic cambia idea | si è iscritto a Shanghai Lo vedremo anche alle Finals?
L'ex numero 1 al mondo aveva annunciato la presenza a un solo torneo, quello di Atene, fino agli Australian Open. Ma ora ha aggiunto il Masters cinese e potrebbe giocare a Torino: è n.3 della Race e la qualificazione è quasi certa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
