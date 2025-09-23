Djokovic cambia idea | si è iscritto a Shanghai Lo vedremo anche alle Finals?

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex numero 1 al mondo aveva annunciato la presenza a un solo torneo, quello di Atene, fino agli Australian Open. Ma ora ha aggiunto il Masters cinese e potrebbe giocare a Torino: è n.3 della Race e la qualificazione è quasi certa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

djokovic cambia idea si 232 iscritto a shanghai lo vedremo anche alle finals

© Gazzetta.it - Djokovic cambia idea: si è iscritto a Shanghai. Lo vedremo anche alle Finals?

In questa notizia si parla di: djokovic - cambia

Come cambia il tabellone di Jannik Sinner con le eliminazioni di Draper e Paul. Tutto stravolto, sorride anche Djokovic

Novak Djokovic cambia vita dopo la sconfitta agli US Open: ecco dove andrà a vivere

Cambia vita! La decisione shock di Djokovic

djokovic cambia idea 232Djokovic cambia idea: si &#232; iscritto a Shanghai. Lo vedremo anche alle Finals? - L'ex numero 1 al mondo aveva annunciato la presenza a un solo torneo, quello di Atene, fino agli Australian Open. Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Djokovic Cambia Idea 232