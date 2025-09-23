Divisioni nella Global Sumud Flottilla | il coordinatore tunisino si dimette per la presenza di attivisti Lgbtq+

Nuove polemiche sulle navi dirette a Gaza. Il coordinatore tunisino della Gsf, Khaled Boujemâa, ha annunciato le sue dimissioni in segno di protesta: non vuole che si intreccino le cause. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Divisioni nella Global Sumud Flottilla: il coordinatore tunisino si dimette per la presenza di attivisti Lgbtq+

Global Sumud Flottilla, il coordinatore tunisino si dimette per la presenza di attivisti Lgbtq+ - Il coordinatore tunisino della Gsf, Khaled Boujemâa, ha annunciato le sue dimissioni in segno di protesta: non vuole che si intreccino le cause ... Secondo msn.com

Global Sumud Flotilla live tracker, dove si trova? Israele: «Date gli aiuti a noi e li porteremo a Gaza». Madrid: «In caso di azioni contro la flotta reagiremo» - La giornata degli attivisti della Global Sumud Flotilla è iniziata con un episodio di forte tensione. Lo riporta ilmessaggero.it