Divisioni nella Global Sumud Flottilla | il coordinatore tunisino si dimette per la presenza di attivisti Lgbtq+

Xml2.corriere.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove polemiche sulle navi dirette a Gaza. Il coordinatore tunisino della Gsf, Khaled Boujemâa, ha annunciato le sue dimissioni in segno di protesta: non vuole che si intreccino le cause. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

divisioni nella global sumud flottilla il coordinatore tunisino si dimette per la presenza di attivisti lgbtq

© Xml2.corriere.it - Divisioni nella Global Sumud Flottilla: il coordinatore tunisino si dimette per la presenza di attivisti Lgbtq+

In questa notizia si parla di: divisioni - global

Global Sumud Flotilla, è scontro tra islamisti e attivisti LGBTQ+: gli ultimi aggiornamenti; Video-racconto dalla Flotilla, l’inviato del Fatto quotidiano a bordo: “Navighiamo verso Creta,…; La Global Sumud Flotilla è partita da Portopalo: rotta verso Gaza.

divisioni global sumud flottillaGlobal Sumud Flottilla, il coordinatore tunisino si dimette per la presenza di attivisti Lgbtq+ - Il coordinatore tunisino della Gsf, Khaled Boujemâa, ha annunciato le sue dimissioni in segno di protesta: non vuole che si intreccino le cause ... Secondo msn.com

divisioni global sumud flottillaGlobal Sumud Flotilla live tracker, dove si trova? Israele: «Date gli aiuti a noi e li porteremo a Gaza». Madrid: «In caso di azioni contro la flotta reagiremo» - La giornata degli attivisti della Global Sumud Flotilla è iniziata con un episodio di forte tensione. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Divisioni Global Sumud Flottilla