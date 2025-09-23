divertiamoci benessere in gioco

Si pone come inclusiva e intergenerazionale ‘DivertiaMOci: generazioni in gioco’, l’iniziativa organizzata da Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) Comitato Provinciale di Modena – APS, in programma venerdì e sabato al Pentathlon Modena. È stata presentata ieri mattina (foto) da Cesare Ziosi, Bruno Molea, presidente provinciale e nazionale di Aics, Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura e Sport, Ludovica Carla Ferrari, consigliera regionale. L’evento presenta attività ludiche pensate per bambini, adulti, anziani, persone con disabilità e famiglie e si propone di promuovere il benessere fisico, sociale e relazionale, attraverso il gioco e la condivisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

