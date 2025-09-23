Distretto da guarire | Ripartire il guadagno in modo più equo

L’aggressione avvenuta nei giorni scorsi davanti alla stireria L’Alba di Montemurlo non è un episodio isolato. È il segnale di un clima di tensione crescente che attraversa il distretto tessile pratese, dove il lavoro continua a mostrare le sue ferite più profonde. A ribadirlo sono i presidenti di Confartigianato Imprese Prato e Cna Toscana Centro, Luca Giusti ed Emiliano Melani, che si uniscono al coro di condanna: "La violenza contro gli operai in sciopero è inaccettabile e va respinta senza esitazioni". Ma la sola indignazione non basta più. Giusti e Melani parlano di "coraggio" e chiedono strumenti nuovi per affrontare un disagio che non può più essere ignorato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

