Dissesto idrogeologico il Comitato Casa Comune scrive alla Protezione civile | Ordinanza inapplicabile servono modifiche urgenti

Chietitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lettera per chiedere modifiche urgenti all’ordinanza 11582025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 settembre, e segnalare le criticità procedurali che rischiano di escludere numerosi cittadini teatini dai contributi per la ricostruzione. È quanto ha fatto il Comitato Casa Comune di Chieti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

