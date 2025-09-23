Dissalatore sul Tara | richiesto un confronto urgente con il Sindaco sul ricorso al TAR
Tarantini Time Quotidiano La rete difesa fiume Tara ha formalmente richiesto un incontro urgente con il Sindaco di Taranto Piero Bitetti, in quanto rappresentante legale del Comune di Taranto, per discutere del ricorso al TAR contro il progetto del dissalatore previsto sul fiume Tara. Questa richiesta nasce dalla necessità di un confronto politico chiaro e trasparente sulla posizione che l’Amministrazione e soprattutto il Sindaco intendono assumere, alla luce dell’impegno già assunto dalla precedente giunta durante il consiglio monotematico dedicato al tema. Ribadiamo con forza che le decisioni prese in Consiglio comunale devono essere rispettate, indipendentemente dal cambio di amministrazione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
