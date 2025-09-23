Disoccupazione al 16% serve un ‘Patto per il lavoro’ in provincia di Foggia

 “Chiediamo ufficialmente che le istituzioni, i rappresentati politici, gli enti, le imprese, le forze sociali, il terzo settore e la Chiesa siglino un ‘Patto per il lavoro’ per garantire la realizzazione di progetti di avviamento lavorativo, in particolare per giovani e donne, in Capitanata”. La. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

