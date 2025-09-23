Disney senza paura | lo show di Jimmy Kimmel torna su ABC
Lo show era stato cancellato. Dopo giorni di polemiche e di sospensione della cancellazione dello show di Jimmy Kimmel. Il comedian torna così in onda su ABC. Disney ha deciso di tornare indietro sui propri passi dopo le critiche per la sospensione del suo programma. Le dichiarazioni del comico non erano piaciuto dopo che parlando dell’assassinio di Charlie Kirk aveva definito il suo killer “un prodotto dell’universo Maga”. Carr, vicino all’attuale numero uno americano Donald Trump, aveva parlato di “uno sforzo concertato per mentire al popolo americano”, arrivando a minacciare possibili revoche di licenze. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: disney - paura
Snoop Dogg scandalizzato da un film Disney per le tematiche LGBTQ+: "Ho paura di andare al cinema"
«Dopo aver dedicato la mia vita alla Disney… mi hanno licenziato a tradimento. Me ne sono andato con rabbia, con paura, e con un’unica idea fissa: dimostrare che i sogni possono nascere anche dagli incubi. Avevo dato tutto per l’azienda. Ho riportato in vita - facebook.com Vai su Facebook
?Quali altri film Disney escono nel 2025? L'elenco completo fa paura; Snoop Dogg scandalizzato da un film Disney per le tematiche LGBTQ+: Ho paura di andare al cinema; Disney+: il weekend perfetto costa solo 5,99€ ed è pieno di serie TV, film e documentari.
Disney, lo show di Jimmy Kimmel torna domani - Lo ha annunciato la Disney in una nota qualche giorno dopo aver silurato il conduttore per aver suggerito che il killer di Charlie Kirk veniva dai ... Secondo msn.com