Lo show era stato cancellato. Dopo giorni di polemiche e di sospensione della cancellazione dello show di Jimmy Kimmel. Il comedian torna così in onda su ABC. Disney ha deciso di tornare indietro sui propri passi dopo le critiche per la sospensione del suo programma. Le dichiarazioni del comico non erano piaciuto dopo che parlando dell’assassinio di Charlie Kirk aveva definito il suo killer “un prodotto dell’universo Maga”. Carr, vicino all’attuale numero uno americano Donald Trump, aveva parlato di “uno sforzo concertato per mentire al popolo americano”, arrivando a minacciare possibili revoche di licenze. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Disney senza paura: lo show di Jimmy Kimmel torna su ABC