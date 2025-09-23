Disney ci ripensa | Jimmy Kimmel torna in onda
Disney fa un passo indietro e riammette nel palinsesto della ABC il comico e conduttore Jimmy Kimmel, sospeso la scorsa settimana dopo le sue battute sulla morte dell’attivista Charlie Kirk. Mercoledì scorso abbiamo deciso di sospendere la produzione dello show per evitare di infiammare ulteriormente una situazione di tensione in un momento così carico di emozioni per il nostro Paese. È una decisione che abbiamo preso perché ritenevamo che alcuni commenti fossero inopportuni e quindi insensibili. Abbiamo trascorso gli ultimi giorni a confrontarci con Jimmy e, dopo queste conversazioni, abbiamo deciso di riprendere lo show martedì comunica in una nota il gruppo statunitense. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
