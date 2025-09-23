Disinnescata e fatta brillare la bomba trovata nel cantiere di Ponte Lenzino

Ilpiacenza.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli artificieri dell’Esercito del 2° Reggimento Genio Pontieri di stanza a Piacenza hanno neutralizzato nel comune di Corte Brugnatella un ordigno bellico, rimasto inesploso dai tempi del secondo conflitto mondiale.Si trattava di una bomba d’aereo dal peso di 500 libbre (230 chili circa). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

