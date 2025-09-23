Disco verde al protocollo per la Pesa.

La situazione della Pesa è stata tra gli argomenti più dibattuti dell’estate, enfatizzata dal consiglio comunale tenuto nell’alveo del fiume in secca col governatore Eugenio Giani. E dopo il Progetto di paesaggio dello scorso mese, è stato compiuto un altro passo: pochi giorni fa, la giunta Londi ha approvato lo schema di “ Protocollo per la gestione sostenibile della risorsa idrica nel bacino del torrente Pesa “. Un accordo che riguarda Comune di Montelupo, Regione Toscana, Autorità di bacino dell’Appennino Settentrionale, Autorità idrica Toscana e Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno. I sottoscrittori si impegnano ad attuare azioni di aggiornamento ed implementazione del quadro conoscitivo del bacino, "finalizzate alla definizione e all’aggiornamento del bilancio idrogeologico del corpo idrico sotterraneo e a pianificare le azioni necessarie a ripristinare l’equilibrio di bilancio sia attraverso la revisione del quadro concessorio e autorizzativo, sia attraverso la ricerca di soluzioni finalizzate ad incrementare i volumi di risorsa all’interno del bacino". 🔗 Leggi su Lanazione.it

