Disco verde al protocollo per la Pesa
La situazione della Pesa è stata tra gli argomenti più dibattuti dell’estate, enfatizzata dal consiglio comunale tenuto nell’alveo del fiume in secca col governatore Eugenio Giani. E dopo il Progetto di paesaggio dello scorso mese, è stato compiuto un altro passo: pochi giorni fa, la giunta Londi ha approvato lo schema di “ Protocollo per la gestione sostenibile della risorsa idrica nel bacino del torrente Pesa “. Un accordo che riguarda Comune di Montelupo, Regione Toscana, Autorità di bacino dell’Appennino Settentrionale, Autorità idrica Toscana e Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno. I sottoscrittori si impegnano ad attuare azioni di aggiornamento ed implementazione del quadro conoscitivo del bacino, "finalizzate alla definizione e all’aggiornamento del bilancio idrogeologico del corpo idrico sotterraneo e a pianificare le azioni necessarie a ripristinare l’equilibrio di bilancio sia attraverso la revisione del quadro concessorio e autorizzativo, sia attraverso la ricerca di soluzioni finalizzate ad incrementare i volumi di risorsa all’interno del bacino". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: disco - verde
Abbiategrasso, disco verde al data center da 30mila metri quadrati: “Porterà occupazione”
Separazione carriere, disco verde Senato ad Alta Corte disciplinare toghe
Piano triennale delle opere. Disco verde dai revisori
Alga tossica, la non balneabilità resta solo in zona Passetto. Da campionatura Arpam disco verde per le altre zone monitorate #ANSA - X Vai su X
Il nuovo GMT-Master II di @Rolex presenta un quadrante in ceramica, una prima assoluta per Rolex. Questo quadrante Cerachrom verde in ceramica ad alta tecnologia è realizzato nello stesso verde della metà inferiore del disco della lunetta Cerachrom. Que - facebook.com Vai su Facebook
Disco verde al protocollo per la Pesa.
Disco verde al protocollo per la Pesa - La situazione della Pesa è stata tra gli argomenti più dibattuti dell’estate, enfatizzata dal consiglio comunale tenuto nell’alveo del ... Riporta msn.com