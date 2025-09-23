Disastro sfiorato a Nizza | aereo atterra sulla pista occupata velivoli si evitano per soli 3 metri

Un aereo in arrivo ha iniziato l'atterraggio sulla pista sbagliata, dove un altro era pronto al decollo. Aperta un'indagine: si sfiora la tragedia per una manciata di metri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Disastro sfiorato a Nizza: aereo atterra sulla pista occupata, velivoli si evitano per soli 3 metri

Nizza, disastro aereo evitato per soli tre metri: cosa è successo - Un Airbus A320 delle Nouvelair prova ad atterrare sulla stessa pista dove si trova un aereo omologo della EasyJet: ecco l'incredibile dinamica avvenuta all'aeroporto di Nizza ... Si legge su ilgiornale.it

I piloti sbagliano pista per l’atterraggio, a Nizza disastro aereo sfiorato per soli tre metri - È successo domenica sera, 21 settembre: un Airbus della compagnia tunisina Nouvelair doveva scendere lungo la pista 4 sinistra e invece si è allineato lungo la 4 destra. Lo riporta msn.com