Disastro sfiorato a Nizza | aereo atterra sulla pista occupata velivoli si evitano per soli 3 metri

Tgcom24.mediaset.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un aereo in arrivo ha iniziato l'atterraggio sulla pista sbagliata, dove un altro era pronto al decollo. Aperta un'indagine: si sfiora la tragedia per una manciata di metri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

disastro sfiorato a nizza aereo atterra sulla pista occupata velivoli si evitano per soli 3 metri

© Tgcom24.mediaset.it - Disastro sfiorato a Nizza: aereo atterra sulla pista occupata, velivoli si evitano per soli 3 metri

In questa notizia si parla di: disastro - sfiorato

Erba a fuoco sui binari. Sfiorato il disastro

Palermo, tentano di incendiare 500 kg di rame: sfiorato disastro ecologico

Maltempo, finale tra fulmini e saette. Oltre cento scariche in due ore. In alcune zone sfiorato il disastro

I piloti sbagliano pista per l'atterraggio, a Nizza disastro aereo sfiorato per soli tre metri; Nizza, collisione evitata per 3 metri tra un aereo in atterraggio e uno in decollo; Sciopero dei controllori aerei, migliaia di voli in ritardo o cancellati in tutta Europa.

disastro sfiorato nizza aereoNizza, disastro aereo evitato per soli tre metri: cosa è successo - Un Airbus A320 delle Nouvelair prova ad atterrare sulla stessa pista dove si trova un aereo omologo della EasyJet: ecco l'incredibile dinamica avvenuta all'aeroporto di Nizza ... Si legge su ilgiornale.it

disastro sfiorato nizza aereoI piloti sbagliano pista per l’atterraggio, a Nizza disastro aereo sfiorato per soli tre metri - È successo domenica sera, 21 settembre: un Airbus della compagnia tunisina Nouvelair doveva scendere lungo la pista 4 sinistra e invece si è allineato lungo la 4 destra. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Disastro Sfiorato Nizza Aereo