Disastro evitato per soli tre metri i piloti erano sotto choc | aereo sbaglia la pista di atterraggio e sfiora la collisione con un altro volo pronto a decollare

Pochi secondi di errore, tre metri e mezzo di separazione verticale e centinaia di vite appese a un filo. È il racconto di una tragedia sfiorata, un “incontro ravvicinato” tra due aerei di linea avvenuto nella tarda serata di domenica 21 settembre all’aeroporto della Costa Azzurra, a Nizza. La cronaca di un quasi-disastro, come ricostruito dal Corriere della Sera, inizia alle 23:30. In condizioni meteo non ottimali, con raffiche di vento e visibilità ridotta, l’ Airbus A320 di Nouvelair proveniente da Tunisi si prepara ad atterrare sulla pista 4 sinistra. Contemporaneamente, un altro A320, della compagnia EasyJet, si sta posizionando sulla pista parallela, la 4 destra, in attesa dell’autorizzazione al decollo per Nantes. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Disastro evitato per soli tre metri, i piloti erano sotto choc”: aereo sbaglia la pista di atterraggio e sfiora la collisione con un altro volo pronto a decollare

