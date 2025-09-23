Disagi sulla ferrovia il sindaco | Bus sostitutivi insufficienti 50 persone sono rimaste a piedi

Il sindaco del Comune di Brisighella Massimiliano Pederzoli scrive a Rfi - Rete Ferroviaria italiana e alla Regione Toscana per sottolineare alcune problematiche relative al servizio dei bus sostitutivi sulla linea Marradi-Faenza. "Sono a segnalare, con grande disappunto - spiega Pederzoli - i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: disagi - ferrovia

Via Bologna, cantiere infinito. Ferrovia e lavori, mesi di disagi: "Il Comune insieme ai residenti"

Vicchio, lavori ferrovia e via Bolognese: "Disagi per il secondo anno consecutivo"

Treni: il 15 settembre riapre la ferrovia, ma non finiscono i disagi

Amica9 Tv. . Furti sulla linea elettrica ferroviaria, disagi tra #Bari e #Foggia #RFI #trenitalia #furti #disagio - facebook.com Vai su Facebook

Primo test dell’estate senza ferrovia. Bus sostitutivi nel prossimo weekend; Linea ferroviaria Siena-Firenze, Tucci: Raddoppio essenziale per potenziare la linea fino a Siena. Disagi inevitabili ma necessari”; Lavori raddoppio ferroviario, il sindaco Mantellassi: Chiediamo punto di sosta a Ponte a Elsa.

Il sindaco di Brisghella si arrabbia e scrive a Rfi: “Ho atteso mezzora invano con i nostri studenti, dove sono i bis sostitutivi?” - Rete Ferroviaria italiana e alla Regione Toscana per sottolineare alcune ... Lo riporta corriereromagna.it

Lunedì disagi per treni, bus e navi. Scioperi fino a novembre - Cit per il trasporto merci su rotaia dalle 21 del 21 alla stessa ora del 22 settembre; per le autostrade 24 ore di stop dalle 22 del ... ansa.it scrive