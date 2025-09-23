Diritti e salute dei minori protocollo d’intesa tra garante metropolitano e medici del Mondo Italia

Reggiotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata importante ieri a Palazzo Alvaro, dove, in occasione della Giornata internazionale della Pace è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il garante per l’infanzia e l’adolescenza della Città metropolitana di Reggio Calabria, Emanuele Mattia, e Medici del Mondo Italia Ets. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: diritti - salute

Società della salute, ancora un affondo di Auletta (Diritti in Comune): "Conti porta la città nel caos"

Diritti e lavoro: Società della Salute Alta Valdera e Regione siglano protocollo per vulnerabili e fragili

Comunicato Stampa: Oltre il silenzio: la salute mentale in Veneto tra dati e diritti

Diritti e salute dei minori, protocollo d’intesa tra garante metropolitano e medici del Mondo Italia; Garante Infanzia e adolescenza: siglato il protocollo di intesa per il diritto alla salute dei minori ospedalizzati; Protocollo Italia-Albania: nuove criticità medico-sanitarie nell'ultimo trasferimento. Il protocollo viola il codice di deontologia medica e i diritti umani.

Reggio Calabria, firmato il Protocollo d’Intesa tra il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e Medici del Mondo Italia ETS - In occasione della Giornata Internazionale della Pace è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Emanuele M ... Da strettoweb.com

Salute mentale minori: Ministero Salute, Agia e Iss, insieme per promuovere tutela del benessere psico-fisico ragazzi e garantire diritti bambini e adolescenti nel neurosviluppo - fisico di bambini e adolescenti attraverso analisi aggregate di dati (e serie temporali). Lo riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Diritti Salute Minori Protocollo