Diritti e salute dei minori protocollo d’intesa tra garante metropolitano e medici del Mondo Italia

Giornata importante ieri a Palazzo Alvaro, dove, in occasione della Giornata internazionale della Pace è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il garante per l’infanzia e l’adolescenza della Città metropolitana di Reggio Calabria, Emanuele Mattia, e Medici del Mondo Italia Ets. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: diritti - salute

Società della salute, ancora un affondo di Auletta (Diritti in Comune): "Conti porta la città nel caos"

Diritti e lavoro: Società della Salute Alta Valdera e Regione siglano protocollo per vulnerabili e fragili

Comunicato Stampa: Oltre il silenzio: la salute mentale in Veneto tra dati e diritti

Cinque anni di impegno, ascolto e segni concreti. Dalla salute ai diritti, dallo sport all’educazione. Ogni passo con l’idea di mettere le persone al centro. In questi anni, sono orgoglioso di essere stato primo firmatario di leggi importanti. Insieme, siamo riusciti a - facebook.com Vai su Facebook

Se ti fai male sul lavoro o pensi che la tua malattia dipenda dall'attività che svolgi, cerca la sede Inca più vicina o scrivi una mail a: [email protected] #diritti #salute #lavoro #malattiaprofessionale #infortunisullavoro #incacgil #ogniumanatutela #tutelaquotidia - X Vai su X

Diritti e salute dei minori, protocollo d’intesa tra garante metropolitano e medici del Mondo Italia; Garante Infanzia e adolescenza: siglato il protocollo di intesa per il diritto alla salute dei minori ospedalizzati; Protocollo Italia-Albania: nuove criticità medico-sanitarie nell'ultimo trasferimento. Il protocollo viola il codice di deontologia medica e i diritti umani.

Reggio Calabria, firmato il Protocollo d’Intesa tra il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e Medici del Mondo Italia ETS - In occasione della Giornata Internazionale della Pace è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Emanuele M ... Da strettoweb.com

Salute mentale minori: Ministero Salute, Agia e Iss, insieme per promuovere tutela del benessere psico-fisico ragazzi e garantire diritti bambini e adolescenti nel neurosviluppo - fisico di bambini e adolescenti attraverso analisi aggregate di dati (e serie temporali). Lo riporta agensir.it