Direzione Pd la tregua è servita Fino al voto Ora ventre a terra poi si vedrà

Roma, 24 settembre 2025 – Compagni, restiamo uniti. Perlomeno fino all'ultimo giro elettorale, dunque 23 e 24 novembre. Poi, dal 25, a urne chiuse, ci sarà tempo e modo per chiarire una volta per tutte il Pd che partito vuol essere. O meglio: quanti partiti vuol essere. Già, perché, se una cosa nel frattempo si è capita, è che in questa realtà politica nata senza correnti qualcuno a un certo punto avrà lasciato la finestra socchiusa, e le correnti sono entrate. La relazione della segretaria Elly Schlein, nel corso della direzione nazionale del PD a Roma, 23 settembre 2025. Oggi in direzione nazionale hanno provato a sistemare qualche paraspiffero.

