Direzione Pd la tregua è servita Fino al voto Ora ventre a terra poi si vedrà
Roma, 24 settembre 2025 –??? Compagni, restiamo uniti. Perlomeno fino all’ultimo giro elettorale, dunque 23 e 24 novembre. Poi, dal 25, a urne chiuse, ci sarà tempo e modo per chiarire una volta per tutte il Pd che partito vuol essere. O meglio: quanti partiti vuol essere. Già, perché, se una cosa nel frattempo si è capita, è che in questa realtà politica nata senza correnti qualcuno a un certo punto avrà lasciato la finestra socchiusa, e le correnti sono entrate. La relazione della segretaria Elly Schlein, nel corso della direzione nazionale del PD a Roma, 23 settembre 2025. ANSAMAURIZIO BRAMBATTI Oggi in direzione nazionale hanno provato a sistemare qualche paraspiffero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: direzione - tregua
Il plauso del Codacons al fondatore e direttore del #QdS Carlo Alberto Tregua per il prestigioso riconoscimento ottenuto dall'Ordine dei Giornalisti e alla direttrice di http://QdS.it Raffaella Tregua per le importanti novità sul sito - X Vai su X
GAZA, IL CINISMO DI HAMAS: SCRIVE A TRUMP CHIEDENDO UNA TREGUA IN CAMBIO DI SOLO META' DEGLI OSTAGGI, SEMPRE PIU UN'ARMA NELLE MANI DEI TERRORISTI PALESTINESI Hamas avrebbe scritto una lettera al presidente degli Stati U - facebook.com Vai su Facebook
Nel Pd la tregua è armata in attesa delle Regionali Da Gentiloni a Picierno le possibili strategie dell’area anti-Schlein.
Direzione Pd, la tregua è servita... Fino al voto. “Ora ventre a terra, poi si vedrà” - Alla direzione dem la segretaria Schlein chiama il partito a raccolta per le Regionali: “Noi siamo il perno”. Segnala quotidiano.net
Renzi alla minoranza dem: “Tregua fino a ottobre” - Una moratoria di cinque mesi dalle amministrative fino al referendum sulle riforme per poi aprire, con anticipo, la battaglia congressuale che regoli i conti e pesi i rapporti di forza. panorama.it scrive