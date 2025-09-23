Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Allegri e i giallorossi di Di Francesco in tempo reale Il Milan ospita il Lecce a San Siro in una gara di sola andata valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Una sfida che si è già giocata in campionato- lo scorso agosto in Salento con il successo 2-0 dei meneghini per effetto dei gol di Loftus-Cheek e Pulisic – che sarà diretta dall’arbitro Tremolada della sezione di Monza. Gimenez e Gaspar in Lecce Milan di campionato (LaPresse) – Calciomercato.it Da un lato i rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci da tre vittorie consecutive in Serie A dopo il ko al debutto contro la Cremonese, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Bari nel turno precedente. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

DIRETTA Coppa Italia, Milan-Lecce 0-0 | Espulso Siebert, Lecce in dieci! LIVE