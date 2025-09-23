Diplomicio nel Napoletano | indagati preside docenti e studenti
Un’indagine della guardia di finanza ha portato alla luce un giro di diplomi rilasciati con modalità irregolari in un istituto scolastico paritario di Sant’Antimo. Nel mirino la preside, un vice preside, diversi docenti e studenti, raggiunti da avviso di conclusione indagini emesso dalla procura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
