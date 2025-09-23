Diplomi in cambio di soldi rilasciati a Sant’Antimo | indagati preside docenti e studenti

Teleclubitalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura della Repubblica di Napoli Nord ha portato alla luce un vasto sistema di rilascio fraudolento di diplomi scolastici presso un istituto paritario di SantAntimo (NA). L’inchiesta, condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, ha portato all’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di un dirigente scolastico, un vice preside, diversi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

diplomi in cambio di soldi rilasciati a sant8217antimo indagati preside docenti e studenti

© Teleclubitalia.it - Diplomi in cambio di soldi rilasciati a Sant’Antimo: indagati preside, docenti e studenti

In questa notizia si parla di: diplomi - cambio

Presunti diplomi falsi per lavorare a scuola: un caso con 63mila euro di stipendi pubblici incassati illegalmente e diplomi venduti a 4.000 euro, oltre 500 imputati a processo; Falsi diplomi in cambio di denaro nel Vibonese: 51 imputati; Docenti ITP, dal 2025 nuovo sistema di reclutamento: ecco i diplomi ITS utili per accedere alle classi di concorso.

Restituisce l'arma rubata in cambio di soldi: arrestato - Era sparita anche la cassaforte contenente una pistola regolarmente detenuta e 50 cartucce. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Diplomi Cambio Soldi Rilasciati