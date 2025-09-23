Diplomi in cambio di soldi nel Napoletano | gli studenti risultavano in classe ma vivevano in altre città
Una inchiesta della Procura di Napoli Nord in una scuola paritaria di Sant'Antimo vede indagati dirigenti, docenti e studenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: diplomi - cambio
Diplomi in cambio di soldi rilasciati a Sant’Antimo: indagati preside, docenti e studenti
Diplomi a pagamento: indagine sulla rete di ‘diplomifici’ - facebook.com Vai su Facebook
Diplomi in cambio di soldi nel Napoletano: gli studenti risultavano in classe, ma vivevano in altre città; Diplomi facili nel napoletano: studenti presenti sul registro ma fisicamente a Milano. Indagati dirigenti e docenti; Pagelle false e maturità in cambio di soldi: scatta l'operazione diplomificio.
Diplomi in cambio di soldi nel Napoletano: gli studenti risultavano in classe, ma vivevano in altre città - Una inchiesta della Procura di Napoli Nord in una scuola paritaria di Sant'Antimo vede indagati dirigenti, docenti e studenti ... Scrive fanpage.it