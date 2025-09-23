Diplomi facili nel napoletano | studenti presenti sul registro ma fisicamente a Milano Indagati dirigenti e docenti

Un altro caso di diplomi facili. La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini su un istituto paritario di Sant’Antimo, finito sotto la lente per presunti diplomi concessi senza che gli studenti frequentassero le lezioni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, durante l’anno scolastico 20232024 numerosi studenti che si apprestavano a svolgere l’esame di maturità risultavano regolarmente presenti sui registri di classe, ma in realtà si trovavano altrove, in alcuni casi a centinaia di chilometri di distanza, tra Milano, Bologna e persino al Brennero. Rette salate. Il meccanismo, ipotizza l’accusa, permetteva di ottenere il diploma pagando rette particolarmente salate e senza doversi preoccupare di rispettare l’obbligo minimo di frequenza. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: diplomi - facili

