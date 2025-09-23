Diouf Inter lui l’ultima pedina da integrare negli schemi? Chivu ha una speranza per il francese
Diouf Inter, lui l’ultima pedina da integrare negli schemi? Chivu ha una speranza per il centrocampista francese ex Lens. Cristian Chivu sta iniziando a raccogliere i frutti del lavoro estivo in casa mercato Inter, con i nuovi acquisti che stanno progressivamente trovando spazio. Tra questi, Manuel Akanji, arrivato dal Manchester City, si è imposto come titolare fisso nel ruolo di braccetto destro, portando stabilità alla difesa nerazzurra. Nelle ultime partite, il giovane Petar Sucic, centrocampista arrivato in estate, ha visto un incremento del suo minutaggio, dimostrando sempre più di poter contribuire al centrocampo dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
