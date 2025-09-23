Diocesi addio a don Pierluigi Boracco

La Diocesi di Piacenza-Bobbio comunica che ieri sera, lunedì 22 settembre, è deceduto don Pierluigi Boracco. Nato a Monza il 4 novembre del 1946, è stato ordinato presbitero il 21 ottobre 1972 a Bobbio. Laureato in Teologia alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e specializzato in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it