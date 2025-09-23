Oggi l’Italia commemora il sacrificio di Salvo D’Acquisto, un giovane vicebrigadiere dei Carabinieri che, il 23 settembre 1943, offrì la propria vita per salvarne altre 22. Un gesto di eroismo che ha segnato la storia e che ancora oggi risuona come un potente monito contro la barbarie e un esempio di altissimo valore morale. “Mi piace ricordare questa frase pronunciata da un giovanissimo Carabiniere caduto nell’adempimento del dovere il 23 settembre 1943: ‘Se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte: Dio è con me e non ho paura!’. A pronunciarla fu Salvo D’Acquisto, Vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, che sacrificò la sua vita all’età di 22 anni per salvare quella di 22 innocenti”, scrive sui social Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

"Dio è con me e non ho paura!". L'eroe Salvo D'Acquisto celebrato dalla Meloni a 82 anni dal suo sacrificio