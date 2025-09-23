Prima giornata di gare della fase a gironi di Europa League che vede la Dinamo Zagabria affrontare in casa il Fenerbahce di Tedesco. I modri vengono dal secondo posto dello scorso campionato e sono reduci dallo scontro diretto contro l’Hajduk Spalato nell’ultimo turno. Si tratta della prima gara europea della squadra di Kovacevic che in virtù del ranking è stata di fatto ammessa alla fase a gironi. Per i . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Dinamo Zagabria-Fenerbahce (Europa League, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici