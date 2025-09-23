Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti | La debolezza dell' Europa

Laverita.info | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 23 settembre 2025. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti commenta le numerose incursioni di droni in Europa e la debolezza del nostro continente. 🔗 Leggi su Laverita.info

