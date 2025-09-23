È diMartedì il talk show di prima serata più seguito. Forte di questo primato, torna questa sera, martedì 23 settembre, l’approfondimento politico condotto da Giovanni Floris, in onda alle 21.15 su La7. Anticipazioni e ospiti del 23 settembre 2025. Al centro della serata le democrazie in crisi: il modello Trump e gli Stati Uniti, eccezione o apripista anche per l’Europa? Da che parte stanno Giorgia Meloni e il governo? E dove può condurre la spinta sempre più verso la destra estrema della Lega trainata da Salvini e Vannacci? Questi gli interrogativi nell’agenda di Floris. Attenzione anche ai temi di politica estera e ai riflessi sull’Italia, con le novità su Gaza e le reazioni allo sciopero nelle piazze italiane di ieri. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - diMartedì, Augias e Gratteri tra gli ospiti di Floris