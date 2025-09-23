Dimarco Inter l’esterno sta tornando protagonista | i numeri dopo il Sassuolo

Dimarco Inter, le ultime sul momento dell’esterno nerazzurro con Chivu in questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. La vittoria dell’ Inter contro il Sassuolo per 2-1 nella 4ª giornata di Serie A ha confermato, ancora una volta, il ruolo fondamentale di Federico Dimarco all’interno della squadra nerazzurra. Con il gol realizzato contro i neroverdi, Dimarco ha siglato il suo secondo gol stagionale contro il Sassuolo, consolidando la sua posizione come uno dei giocatori più decisivi della formazione allenata da Cristian Chivu. Un gol che, insieme all’autorete di Muharemovic, ha deciso il match e ha contribuito a portare l’Inter a un altro importante successo in campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

