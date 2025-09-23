dietrofront disney reintegrato kimmel

Il night show di Jimmy Kimmel tornerà in onda oggi. Lo ha annunciato la Disney qualche giorno dopo aver silurato il conduttore per aver suggerito che il killer di Charlie Kirk veniva dai ranghi Maga. "Avevamo preso la decisione di sospendere la produzione del Jimmy Kimmel Live per evitare di alimentare ulteriormente una situazione tesa" ha dichiarato la Disney, società madre di Abc. Almeno 400 star, tra le quali Meryl Streep, Robert De Niro e Tom Hanks solo per citarne alcune – avevano firmato una lettera aperta per protestare contro la decisione di Disney di rimuovere Kimmel. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

