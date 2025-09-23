Diesel trasforma Milano | la moda diventa una caccia al tesoro

Milano si è svegliata con una sorpresa inaspettata: decine di uova di plexiglass sparse per la città, ognuna contenente modelli e modelle pronti a stupire i passanti. Non una classica sfilata, dunque, ma una caccia al tesoro urbana ideata da Diesel per raccontare la nuova collezione e, soprattutto, un nuovo modo di intendere la moda. “ La moda è un gioco e volevamo restituire qualcosa alla città che ci ospita”, ha spiegato il direttore creativo Glenn Martens, anima visionaria del marchio. A fargli da eco, un gigante: Renzo Rosso (che ha da poco spento 70 candeline) patron del gruppo Otb, che ha sottolineato la forza inclusiva di un progetto capace di abbattere le barriere tra passerella e strada, tra brand e pubblico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

