Diesel trasforma Milano | la moda diventa una caccia al tesoro
Milano si è svegliata con una sorpresa inaspettata: decine di uova di plexiglass sparse per la città, ognuna contenente modelli e modelle pronti a stupire i passanti. Non una classica sfilata, dunque, ma una caccia al tesoro urbana ideata da Diesel per raccontare la nuova collezione e, soprattutto, un nuovo modo di intendere la moda. “ La moda è un gioco e volevamo restituire qualcosa alla città che ci ospita”, ha spiegato il direttore creativo Glenn Martens, anima visionaria del marchio. A fargli da eco, un gigante: Renzo Rosso (che ha da poco spento 70 candeline) patron del gruppo Otb, che ha sottolineato la forza inclusiva di un progetto capace di abbattere le barriere tra passerella e strada, tra brand e pubblico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: diesel - trasforma
Il 15 settembre 2025 Renzo Rosso compie 70 anni. Fondatore di Diesel e del gruppo OTB – Only The Brave, Rosso è uno degli imprenditori italiani più visionari e anticonformisti, capace di trasformare il denim in un linguaggio universale - facebook.com Vai su Facebook
Diesel trasforma Milano: la moda diventa una caccia al tesoro; Da Armani a Diesel: gli eventi gratuiti aperti al pubblico durante la Milano Fashion Week; Diesel rompe le regole, a Milano caccia al tesoro in strada.
Diesel rompe le regole, a Milano caccia al tesoro in strada - 'La moda è un gioco' spiega il direttore creativo del marchio di Otb, Glenn Martens, presentando 55 look racchiusi in grandi strutture trasparenti a forma di nuova. Riporta adnkronos.com
Sfilata di Diesel alla Milano Fashion Week 2025 - Egg Hunt: la grande novità firmata Diesel che va oltre la semplice passerella. Scrive mam-e.it